توقعات باستجواب النيابة لرئيس الحزب المعارض بين يومي 10 و12 يناير

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من المتوقع أن يمثُل رئيس الحزب الديمقراطي المعارض "لي جيه ميونغ" أمام النيابة العامة لاستجوابه بين يومي 10 و12 ينايروقال "لي" للصحفيين أمس الأربعاء إنه قرر المثول للاستجواب، موضحا أنه يتم التنسيق حاليا لتحديد الموعد المحدد للاستجواب.ويقوم محامي "لي" بتنسيق الموعد مع فرع "صونغ نام" التابع لمكتب النيابة العامة في "سو وان" المسؤول عن القضية.وفي الأسبوع الماضي، استدعت النيابة "لي" لاستجوابه بشأن اتهامات بتلقي حوالي 17 مليار وون على شكل تبرعات من بعض الشركات إلى نادي كرة القدم في "صونغ نام"، مقابل تقديم خدمات إدارية بين عامي 2016 و2018 في أثناء توليه منصب عمدة المدينة، كما يُزعم أنه كان المالك الفعلي لنادي كرة القدم.ورفض "لي" المثول أمام النيابة أمس الأربعاء، بدعوى تضارب المواعيد.