تعافي الناتج الصناعي الكوري وتراجع الاستهلاك للشهر الثالث في نوفمبر

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ارتفع مؤشر الناتج الصناعي الكوري للمرة الأولى منذ 5 أشهر في نوفمبر الماضي، لكن الاستهلاك انخفض للشهر الثالث على التوالي.وقالت هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الخميس إن مؤشر الناتج الصناعي العام بلغ 115.3 نقطة في نوفمبر، بزيادة قدرها 0.1% مقارنة بالشهر السابق.وتعد هذه أول زيادة في قيمة المؤشر منذ 5 أشهر، حيث ظل يسجل انخفاضا منذ يوليو الماضي لأربعة أشهر متتالية.وانخفضت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياسا رئيسيا لمستوى الاستهلاك، بمقدار 8.8% في نوفمبر، ويرجع ذلك جزئيا إلى تراجع الطلب على الخدمات المقدمة وجها لوجه في أعقاب حادث التدافع المميت الذي وقع في "إي تيه وان" يوم 29 أكتوبر.وسجل الاستثمار في المرافق زيادة بنسبة 1% على أساس شهر.وانخفض المؤشر المتزامن المركب، الذي يقيس المرحلة الحالية من دورة الأعمال، بمقدار 0.7 نقطة، وهو أول انخفاض منذ 7 أشهر، وهو الأعلى أيضا منذ 30 شهرا.كما انخفض المؤشر الرائد المركب، الذي يتوقع دورة الأعمال المستقبلية، بمقدار 0.2 نقطة ليسجل 99 نقطة، متراجعا للشهر الخامس على التوالي.