تعافي الناتج الصناعي الكوري وتراجع الاستهلاك للشهر الثالث في نوفمبر

ارتفع مؤشر الناتج الصناعي الكوري للمرة الأولى منذ 5 أشهر في نوفمبر الماضي، لكن الاستهلاك انخفض للشهر الثالث على التوالي.
وقالت هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الخميس إن مؤشر الناتج الصناعي العام بلغ 115.3 نقطة في نوفمبر، بزيادة قدرها 0.1% مقارنة بالشهر السابق.
وتعد هذه أول زيادة في قيمة المؤشر منذ 5 أشهر، حيث ظل يسجل انخفاضا منذ يوليو الماضي لأربعة أشهر متتالية.
وانخفضت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياسا رئيسيا لمستوى الاستهلاك، بمقدار 8.8% في نوفمبر، ويرجع ذلك جزئيا إلى تراجع الطلب على الخدمات المقدمة وجها لوجه في أعقاب حادث التدافع المميت الذي وقع في "إي تيه وان" يوم 29 أكتوبر.
وسجل الاستثمار في المرافق زيادة بنسبة 1% على أساس شهر.
وانخفض المؤشر المتزامن المركب، الذي يقيس المرحلة الحالية من دورة الأعمال، بمقدار 0.7 نقطة، وهو أول انخفاض منذ 7 أشهر، وهو الأعلى أيضا منذ 30 شهرا.
كما انخفض المؤشر الرائد المركب، الذي يتوقع دورة الأعمال المستقبلية، بمقدار 0.2 نقطة ليسجل 99 نقطة، متراجعا للشهر الخامس على التوالي.