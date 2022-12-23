إصابات كورونا اليومية في كوريا تصل لمستوى 70 ألفا

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وصل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى مستوى 70 ألفا.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 71 ألفا و427 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 28 مليونا و931 ألفا و140 شخصا.ومن بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 72 إصابة لدى الوافدين من الخارج.وانخفض عدد الإصابات الجديدة بمقدار 16 ألفا و106 إصابات مقارنة باليوم الأسبق، وبمقدار 4 آلاف و317 إصابة مقارنة بالرقم المسجل ليوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.وبلغ المتوسط اليومي لعدد حالات الإصابة الجديدة خلال الأسبوع الماضي 66 ألفا و416 حالة.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 3 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 590 شخصا.وبلغ إجمالي عدد الوفيات 32 ألفا و27 حالة وفاة حتى الآن، بعد أن زاد عدد الوفيات بمقدار 76 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.