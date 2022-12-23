الرئيس يون يؤكد أن كوريا الشمالية ستدفع ثمنا باهظا مقابل استفزازاتها

Photo : YONHAP News

أكد الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" على أن كوريا الشمالية يجب أن تدرك أنها ستدفع ثمنا باهظا مقابل استفزازاتها.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس خلال زيارة تفقدية اليوم الخميس لمعهد الدفاع الوطني والعلوم الذي يقوم بتطوير أنظمة استطلاع الطائرات بدون طيار واعتراضها، حيث قال إن دخول طائرات كوريا الشمالية بدون طيار في المجال الجوي الكوري الجنوبي أمر غير مقبول على الإطلاق.وشدد على أن الرد والانتقام الصارمين ضد التصرفات التي تنتهك حرية كوريا الجنوبية هو الطريق الوحيد لمنع كوريا الشمالية من شن الاستفزازات، داعيا إلى الرد على مدبري الاستفزازات دون أي نوع من الخوف والتردد.كما دعا إلى مراجعة خطة الجيش الكوري الجنوبي لتعزيز القوة العسكرية، بالتوازي مع محاولات كوريا الشمالية لتعزيز قواتها.وأكد الرئيس "يون" أنه يتوجب على الجيش الكوري الجنوبي أن يكون قوة تخيف العدو وتعطي الثقة لأفراد الشعب، داعيا إلى الاستعداد المتفوق لأي حرب محتملة، من أجل الحفاظ على السلام.