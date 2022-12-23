الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

بان كي مون يؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الاستفزازات من خلال التحالف مع واشنطن

Write: 2022-12-29 12:31:37Update: 2022-12-29 13:48:17

بان كي مون يؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الاستفزازات من خلال التحالف مع واشنطن

Photo : YONHAP News

أكد الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون" على أهمية استعداد كوريا الجنوبية لمواجهة استفزازات كوريا الشمالية، من خلال التحالف مع الولايات المتحدة، داعيا بيونغ يانغ إلى العودة إلى الحوار.
جاء ذلك في رسالة وجهها "بان" اليوم الخميس بمناسبة العام الجديد، حيث قال إن الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية يواجه نقطة انعطاف بسبب تهديدات كوريا الشمالية المتزايدة، والنزاعات بين الولايات المتحدة والصين، والتقارب الوثيق بين روسيا والصين، موضحا أن موجة زيادة التسلح تسود منطقة شمال شرق آسيا بمجملها.
وشدد "بان" على أهمية أن تبذل كوريا الجنوبية جهودا لتعزيز قوتها من خلال التحالف المتين مع الولايات المتحدة لمواجهة أي استفزازات ضدها، مشددا على ضرورة جعل مدبري الاستفزازات أن يدركوا أنهم سيدفعون ثمنا مقابل تصرفاتهم.
ودعا بيونغ يانغ إلى التخلى عن تهديدات السلام في شبه الجزيرة الكورية والعالم، والتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان، والعودة إلى الحوار والانفتاح في أسرع وقت.
كما أكد على ضرورة أن تشارك كوريا الجنوبية في الجهود الدولية الرامية لمكافحة أزمة المناخ لكي تحقق قفزة جديدة.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;