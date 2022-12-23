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المركبة الفضائية الكورية دانوري تبدأ استكشاف القمر العام القادم

Write: 2022-12-29 15:57:49Update: 2022-12-29 17:08:41

المركبة الفضائية الكورية دانوري تبدأ استكشاف القمر العام القادم

Photo : KBS News

من المتوقع أن تبدأ المركبة الفضائية الكورية "دانوري" التي دخلت مدار القمر بنجاح، في تنفيذ مهامها لاستكشاف القمر اعتبارا من شهر فبراير من العام القادم.
وسوف تتضمن مهام المركبة الفضائية الكورية تحديد مواقع الهبوط المحتملة على سطح القمر للبعثات القمرية الكورية المستقبلية في عام 2032، باستخدام جهاز كاميرا عالية الدقة، ومساعدة الولايات المتحدة في تحديد مواقع هبوط مرشحة لمركبة أمريكية مأهولة في القطب الجنوبي للقمر.
ومن بين مهامها الأخرى: تحديد مناطق دفن الموارد القمرية، مثل التيتانيوم، ورسم خريطة استقطاب للقمر، واختبار الاتصالات الفضائية للإنترنت باستخدام 6 أدوات مثبتة على متنها.
ومن المتوقع أن تسهم المعلومات التي ستجمعها المركبة الفضائية الكورية "دانوري" في رفع التكنولوجيا الكورية لاستكشاف القمر.
وتخطط الحكومة الكورية لإطلاق 4 صواريخ "نوري" أخرى لتحمل أقمارا اصطناعية حتى عام 2027، وإرسال قمراصطناعي إلى سطح القمر في عام 2032، وإرسال قمر اصطناعي بدون طيار إلى المريخ في عام 2045.
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