الرئيس يون يأمر برد سريع وحاسم ضد استفزازات كوريا الشمالية

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أمر الرئيس "يون صوك يول" بالاستعداد العسكري الراسخ والرد السريع والحاسم ضد أي أعمال استفزازية تقوم بها كوريا الشمالية في المستقبل.وقال المتحدث الرئاسي "لي جيه ميونغ" إن الرئيس "يون" صرح بذلك أمس الخميس خلال جلسة عادية لمجلس الأمن القومي.وشدد الرئيس على أنه من غير المقبول أن تنتهك كوريا الشمالية المجال الجوي لكوريا الجنوبية وتهدد مواطنيها، وأصدر تعليماته للجيش بالحفاظ على موقف ثابت وتنفيذ الرد السريع والحاسم على استفزازات كوريا الشمالية.وقال الرئيس إن تسلل كوريا الشمالية بالطائرات المسيرة بدون طيار يهدف إلى تعطيل وظائف الدولة في كوريا الجنوبية وخلق الاضطرابات الاجتماعية، وأمر الحكومة باتخاذ إجراءات مختلفة بسرعة لحماية مواطنيها من اعتداءات الشمال.ووافق أعضاء مجلس الأمن القومي على معالجة نقاط الضعف التي ظهرت في تعامل الجيش مع الحادث الأخير، وتسريع الجدول الزمني الحالي لإنشاء وتعزيز وحدة عسكرية خاصة بالطائرات المسيرة بدون طيار وتأمين أصول التسلل الضرورية.