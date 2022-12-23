الرئيس يون يأمر ببحث شامل في موقع حادث الحريق لمنع المزيد من الإصابات

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أمر الرئيس "يون صوك يول" بإجراء عمليات بحث شاملة في موقع حادث الحريق المميت الذي وقع في نفق على طريق سريع، لتقليل أعداد الضحايا والمصابين.وقد لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون في حادث الحريق الذي اندلع في نفق عازل للضوضاء على طريق سريع في "كواتشون"، جنوب سيول.ووفقا للمتحدث الرئاسي "لي جيه ميونغ"، أصدر الرئيس تعليماته لوزيري الصحة والداخلية بضمان إجراء عمليات البحث الشاملة في موقع الحادث.كما أمر الرئيس "يون" الحكومة بضمان تقديم العلاج الطبي المناسب للناجين من الحادث.وأصدر الرئيس تعليماته للحكومة بتحليل سبب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره، وأمر وزير الأراضي والنقل بإجراء فحص طارئ لإمكانية نشوب الحرائق في الأنفاق العازلة للضوضاء الأخرى والمنشآت المماثلة.