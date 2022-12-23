مصرع 5 أشخاص على الأقل في حريق نفق على الطريق السريع

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لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون في حادث الحريق الذي اندلع في نفق عازل للضوضاء على طريق سريع في "كواتشون"، جنوب سيول.ووفقًا لمسؤولي الكوارث أمس الخميس، صدرت نداءات استغاثة في الساعة 1:49 من بعد ظهر أمس من داخل نفق يقع على طريق "كيونغ إين" السريع الثاني، الذي يربط بين مدينة "إنتشون" الساحلية الغربية ومدينة "صونغ نام".وأظهرت النتائج الأولية أن الحريق اندلع بعد اصطدام حافلة وشاحنة، وانتشر بسرعة في جميع أنحاء النفق وتسبب في انطلاق كميات هائلة من الدخان.وقد تم إرسال إجمالي 94 سيارة إطفاء و219 من رجال الإطفاء وطائرة مروحية إلى مكان الحادث. وتم إخماد الحريق بالكامل فى الساعة 4:12 مساء.وكان العديد من المصابين يعانون من استنشاق الدخان، وتم نقلهم إلى بعض المستشفيات القريبة.وستقوم السلطات بإجراء التحقيقات لتحديد السبب الدقيق للحريق بعد السيطرة عليه.