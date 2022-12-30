الرئيس يون يلتقي بزعيم حزب كوميتو الياباني

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التقى الرئيس "يون صوك يول" مع "ناتسو ياماغوتشي" زعيم حزب "كوميتو" الصغير المتحالف مع المعسكر الحاكم في البرلمان الياباني، حيث دعا إلى توثيق التعاون بين كوريا الجنوبية واليابان للتعامل مع الأعمال الاستفزازية الكورية الشمالية وحل القضايا العالقة.وقال المكتب الرئاسي إن "يون" التقى مع "ياماغوتشي" في المكتب الرئاسي أمس الخميس.وقال الرئيس خلال الاجتماع إن التبادلات الشعبية بين البلدين شهدت زيادة كبيرة مؤخرا، ولكن يتعين على الحكومة والبرلمان في البلدين مواصلة الجهود لتعزيز التبادلات في مختلف المجالات.وردا على ذلك، قال "ياماغوتشي" إن حزبه سيحافظ على موقفه الأساسي بشأن تعميق العلاقات الودية وتوسيع التبادلات بين طوكيو وسيول، وأشار إلى الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي الذي حلق فوق الأجواء اليابانية، واختبار كوريا الشمالية لأسلحة نووية تكتيكية في أكتوبر، وقال إن الشعب الياباني قلق للغاية بشأن الأعمال الاستفزازية الكورية الشمالية، مشددا على أهمية التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان للتعامل مع بيونغ يانغ.وفيما يتعلق بخطة اليابان لتعزيز قدراتها على تنفيذ الهجمات المضادة، قال "ياماغوتشي" إن حزبه سيعمل على ضمان استمرار مناقشات المتابعة ذات الصلة على نحو يسهم في السلام الإقليمي.