وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عن 82 عاما

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توفي أمس الخميس أسطورة كرة القدم البرازيلي "بيليه" عن عمر يبلغ 82 عاما.ووفقا لوكالة "رويترز" وغيرها من وسائل الإعلام العالمية، توفي "إديسون أرانتس دو ناسيمنتو"، المعروف عالميا باسم "بيليه" والذي يُنظر إليه على أنه أعظم لاعب كرة قدم في تاريخ الرياضة، أمس الخميس بعد صراع طويل مع مرض السرطان.وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن "بيليه" خضع لجراحة استئصال ورم في القولون في سبتمبر من العام الماضي وكان يتابع العلاج، حيث أمضى الشهر الماضي في مركز طبي بعد أن ساءت حالته لإصابته بعدوى شديدة في الجهاز التنفسي بسبب فيروس كورونا.وأكدت عائلة "بيليه" نبأ وفاته على حسابه الرسمي على "إنستغرام".يُذكر أن "بيليه" قاد البرازيل إلى الفوز ببطولات كأس العالم في أعوام عام 1958 و1962 و1970، وهو الهداف المشترك لفريق البرازيل برصيد 77 هدفا في 92 مباراة رسمية.