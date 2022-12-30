واشنطن تسمح للسيارات الكهربائية المؤجرة بالحصول على ائتمانات ضريبية

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أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية إرشادات جديدة بشأن قانون الحد من التضخم تنص على أن السيارات الكهربائية المؤجرة من قبل المستهلكين يمكن أن تكون مؤهلة للحصول على الائتمانات الضريبية للسيارات التجارية، حتى لو تم تجميع تلك السيارات المؤجرة خارج أمريكا الشمالية.ووفقا للإرشادات الصادرة أمس الخميس، فإن السيارات الكهربائية الجديدة التي يتم شراؤها للاستخدام التجاري، مثل التأجير لمدد طويلة، مؤهلة للحصول على المزايا الضريبية طالما تم إنتاجها من قبل "مصنع مؤهل" ولم يتم شراؤها لأغراض إعادة البيع.وتوفر هذه الخطوة وسيلة للمركبات الكهربائية المصنعة في كوريا الجنوبية لتجاوز متطلبات التجميع النهائي عمليا والتأهل للحصول على مزايا الائتمان الضريبي، وهو ما يمثل فوزا لكوريا الجنوبية بعد السعي إلى الحصول على الموافقة على الاستفادة من الائتمان الضريبي التجاري للمركبات الكهربائية.ولكن قد لا تكون المركبات الكهربائية مؤهلة للحصول على الائتمان الضريبي إذا تم تأجيرها لمدة تعادل 80% إلى 90% من عمر السيارة، أو إذا تضمن العقد خيارا بشراء السيارة بخصم في نهاية عقد الإيجار.