50.2 تريليون وون زيادة في عائدات الضرائب في كوريا خلال أول 11 شهرا من هذا العام

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زادت عائدات الضرائب في كوريا الجنوبية بأكثر من 50 تريليون وون في أول 11 شهرا من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة، بلغ إجمالي عائدات الضرائب الوطنية منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي 373.6 تريليون وون، بزيادة مقدارها 50.2 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن العائدات من ضرائب الشركات شهدت زيادة بسبب التحسن في أداء الشركات، بمقدار 31.6 تريليون وون، بينما انخفضت العائدات من ضرائب مداولة الأسهم بحوالي 3.6 تريليون وون نتيجة للانكماش الأخير في سوق البورصة.وقال التقرير إنه من الضروري تحصيل 23 تريليون وون إضافية من الضرائب قبل نهاية هذا العام لتحقيق ميزانية الإيرادات الضريبية الوطنية المستهدفة لهذا العام، وتوقع أن يتم تحقيق ذلك الغرض دون أي صعوبة.