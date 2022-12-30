تسجيل أكثر من 65 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 65 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس، وسط عودة تفشي الفيروس في فصل الشتاء.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم الإبلاغ عن 65 ألفا و207 إصابات جديدة طوال يوم أمس، من بينها 68 إصابة لدى القادمين من الخارج، ليرتفع العدد التراكمي إلى ما يقرب من 29 مليون إصابة.وانخفضت الحصيلة اليومية بحوالي 6 آلاف إصابة عن اليوم الأسبق وبحوالي 3 آلاف إصابة عن الأسبوع الماضي، وبمقدار 1700 إصابة مقارنة بما قبل أسبوعين.وتراجع عدد الحالات الخطيرة والحرجة بمقدار 28 مريضا عن اليوم السابق إلى 562 مريضا، ليظل عدد الحالات الحرجة أعلى من 500 مريضا لليوم الثالث عشر على التوالي.وتم تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بسبب المرض، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و95 وفاة. وبلغ معدل الوفيات 0.11%.