خطاب الرئيس الكوري بمناسبة السنة الجديدة يركز على الاقتصاد والإصلاحات

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من المتوقع أن يركز خطاب الرئيس "يون صوك يول" بمناسبة العام الجديد على الاقتصاد والإصلاحات الثلاثة الرئيسية.ووفقا لما أوضحه المتحدث باسم الرئاسة "لي جيه ميونغ" أمس الخميس، سيلقي الرئيس "يون" خطابا على الهواء مباشرة في الساعة 10 من صباح يوم الأحد الأول من يناير، من المكتب الرئاسي.وأضاف المتحدث أن الخطاب سيتضمن رسالة مفادها أن تركيز السياسات سينصب على تعزيز الصادرات وتنشيط القطاع الخاص والأسواق للتغلب على الأزمة الاقتصادية.كما سيؤكد الرئيس مجددا التزامه القوي بالإصلاحات الرئيسية في قطعات العمل والتعليم والمعاشات، لضمان النمو والتنمية المستدامة للأجيال القادمة.ومن غير المتوقع أن يعقد الرئيس مؤتمرا صحفيا منفصلا بمناسبة العام الجديد، لكنه قد يجري مقابلة مع بعض وسائل الإعلام بدلا من ذلك.