ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا بنسبة غير مسبوقة منذ 24 عاما

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ارتفعت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية خلال عام 2022 بنسبة 5.1%، وهي أكبر نسبة منذ 24 عاما.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، بلغ مؤشر أسعار المستهلك 107.71 نقطة في عام 2022، مرتفعا بنسبة 5.1% مقارنة بالعام السابق، وهي أعلى زيادة منذ عام 1998 عندما ازداد المؤشر بنسبة 7.5%.ونمت قيمة المؤشر بنسبة 3.6% في يناير، واستمرت في الارتفاع إلى ذورتها بنسبة 6.3% في يوليو، قبل أن تتراجع إلى نطاق 5% في أغسطس.وكانت الزيادة بنسبة 5% على أساس سنوي في ديسمبر تمثل الشهر الثامن على التوالي الذي ينمو فيه المؤشر بنسبة 5% فأكثر.وارتفعت قيمة أسعار السلع الصناعية بنسبة 6.9% هذا العام مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع أسعار المنتجات البترولية بنسبة 22.2%.كما ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بـ3.8% على أساس سنوي، في حين ازدادت أسعار الكهرباء والغاز والمياه بـ12.6%، وهي أعلى زيادة منذ عام 2010.وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بنسبة 4.1% على أساس سنوي.