الحكومة الكورية تعزز إجراءات الحجر الصحي على القادمين من الصين

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية فرض قيود على إصدار تأشيرات دخول قصيرة المدى للوافدين من الصين، حتى نهاية شهر يناير القادم، باستثناء القادمين لأغراض دبلوماسية أو تجارية أو إنسانية، وذلك من أجل منع انتشار فيروس كورونا في البلاد بسبب تدهور وضع كورونا في الصين، كما قررت تعزيز إجراءات الحجر الصحي للوافدين من الصين حتى نهاية شهر فبراير.وبموجب هذا القرار، سيتم إلزام جميع القادمين من الصين بالخضوع لاختبار كورونا عند الوصول، والسماح بدخول كوريا فقط لمن أثبتت نتائج اختبارهم أنهم غير مصابين بالفيروس.جاء هذا القرار في اجتماع للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عقده رئيس الوزراء "هان دوك سو" اليوم الجمعة، حيث أكد على ضرورة الاستعداد لاحتمال أن يتسبب قرار الصين بإلغاء الحجر الصحي للمسافرين في انتشار فيروس كورونا في كوريا.وقال "هان" إنه سيتم تعليق الرحلات الجوية الإضافية القادمة من الصين بشكل مؤقت، وحصر وصول الطائرات القادمة من الصين عبر مطار إنتشون فقط.وأضاف أنه سيتوجب على جميع القادمين من الصين تقديم نتائج اختبار سلبية لكورونا قبل مغادرتهم بلادهم، كما سيتوجب عليهم الخضوع لاختبار كورونا مرة أخرى في غضون 24 ساعة من وصولهم إلى كوريا.