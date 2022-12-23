9.5 % زيادة في رسوم الكهرباء في كوريا خلال الربع الأول من 2023

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قررت الحكومة الكورية رفع رسوم الكهرباء بنسبة 9.5% مع تجميد رسوم الغاز السكاني، في الربع الأول من العام القادم.وكشف وزير الصناعة والتجارة والطاقة "لي تشانغ يانغ" عن هذه الزيارة اليوم الجمعة، قائلا إن رفع رسوم الكهرباء يعد أمرا لا مفر منه من أجل تحسين الوضع المالي لشركة كوريا للطاقة الكهربائية، وشركة كوريا للغاز، المثقلتين بالديون، ولضمان الاستثمار في إمدادات الطاقة.وبموجب قرار الحكومة، ستشهد الأسرة المكونة من 4 أفراد زيادة في فاتورة الكهرباء الشهرية بمقدار 4 آلاف و22 وون في المتوسط، أي ما يعادل 13.1 وون مقابل كل كيلوواط في الساعة.ومن ناحية أخرى، قررت الحكومة الإبقاء على رسوم الغاز دون تغيير للربع الأول من العام القادم مراعاة لارتفاع تكاليف التدفئة والكهرباء في موسم الشتاء.