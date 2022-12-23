الرئيس يون يدعو إلى دراسة تقديم دعم ضريبي إضافي لصناعة أشباه الموصلات

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أصدر الرئيس الكوري "يون صوك يول" تعليمات بإجراء دراسة حول إمكانية تقديم دعم ضريبي إضافي لصناعة أشباه الموصلات، معربا عن أسفه للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية على تخفيض معدل الضرائب على الشركات بـ1% فقط.ووافق مجلس الوزراء في اجتماع غير عادي عقد اليوم الجمعة، على مشروع القانون المعدل الخاص بتخفيض معدل الضرائب على الشركات من 25% إلى 24%.وقال الرئيس "يون" إن التخفيض الأخير في معدل ضرائب الشركات لم يعكس الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية للشركات الكورية وتوسيع استثماراتها، مشيرا إلى أن الاقتراح الذي يهدف إلى توفير المزيد من المزايا الضريبية لشركات أشباه الموصلات لم تتم مناقشته بشكل جدي في البرلمان.وأكد "يون" أن التكنولوجيا الاستراتيجية الخاصة بأشباه الموصلات تعد أصولا رئيسية للأمن الوطني، والتكنولوجيا الأساسية للصناعات في البلاد.وكانت الحكومة الكورية قد سعت لتخفيض معدل الضرائب على الشركات بنسبة 3%، لتصل إلى 22%، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى إنعاش الاقتصاد.