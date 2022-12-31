كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى في اتجاه البحر الشرقي

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أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى في اتجاه البحر الشرقي اليوم السبت، بعد يوم من نجاح الجيش الكوري الجنوبي في تنفيذ رحلة تجريبية لمركبة إطلاق فضائية تعمل بالوقود الصلب.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الشمال أطلق الصواريخ من بلدة "جونغ هوا" في مقاطعة شمال "هوانغ هيه" في حوالي الساعة 8 صباحًا.ويقوم الجيش حاليا بتحليل عملية الإطلاق، بما في ذلك مدى الصاروخ وسرعته وارتفاعه.وتقع "جونغ هوا" على بعد حوالي 60 كيلومترا جنوب بيونغ يانغ، ولم يتم ذكرها سابقًا في التقارير المتعلقة بأنشطة الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن جيش الجنوب رفع مستويات الرصد واليقظة ويحافظ على الاستعداد الدفاعي الكامل، مع التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة.ويأتي الإطلاق الأخير بعد 8 أيام من إطلاق الشمال لصاروخين صواريخ باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي من منطقة "سونان" في بيونغ يانغ.ويعتقد المراقبون أن الإطلاق الصاروخي كان رد فعل على قيام جيش كوريا الجنوبية بإجراء أول اختبار لصاروخ فضائي محلي يعمل بالوقود الصلب أمس الجمعة.