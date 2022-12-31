كوريا الجنوبية تجري بنجاح اختبارا لصاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب

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أجرت كوريا الجنوبية بنجاح رحلة تجريبية لمركبة إطلاق فضائية تعمل بالوقود الصلب.وقالت وزارة الدفاع أمس الجمعة إن وكالة تطوير الدفاع التي تديرها الدولة أجرت بنجاح تجربة لإطلاق أول صاروخ فضائي محلي الصنع.ويخطط الجيش لتطوير أقمار صناعية للاستطلاع والمراقبة، وسوف يقوم الصاروخ بنقلها إلى مدار أرضي منخفض لهذه الأغراض.يُذكر أن الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب تعتبر أكثر فعالية من حيث التكلفة من الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل.وجاء الاختبار في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الشمالية إلى الحصول على صاروخ بعيد المدى يعمل بالوقود الصلب، تحت دعوى أنه جزء من برنامج الأقمار الصناعية الاستطلاعية للجيش الشمالي.