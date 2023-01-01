كوريا الشمالية تفتتح العام الجديد بإطلاق صواريخ

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أطلقت كوريا الشمالية صباح يوم الأحد صاروخا باليستيا قصير المدى، مستهلة العام الجديد باختبارات صاروخية إضافية.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها رصدت صاروخا باليستيا قصير المدى أطلق من منطقة "ريونغ سونغ" في بيونغ يانغ في الساعة 2:50 صباحا، موضحة أن الصاروخ طار على بعد 400 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت أيضا أمس السبت ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى من منطقة مقاطعة "تشونغ هوا" في مقاطعة شمال "هوانغ هيه" باتجاه البحر الشرقي.وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عمليات الإطلاق اليوم الأحد، قائلة إن كوريا الشمالية أطلقت قذائف مدفعية "فائقة الضخامة" يومي السبت والأحد في اختبارات تجريبية. وأوردت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قوله يوم السبت خلال اجتماع حزبي إن قاذفات الصواريخ تضع كوريا الجنوبية كلها على مسافة قريبة ويمكنها حمل رؤوس نووية تكتيكية.ويقول المراقبون إن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ لليوم الثاني على التوالي قد يكون ردا على تجربة كوريا الجنوبية يوم الجمعة لإطلاق صاروخ يعمل بالوقود الصلب ضمن خطتها لإطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس.