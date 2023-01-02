كوريا تشهد أكبر عجز تجاري على الإطلاق في عام 2022

Photo : YONHAP News

سجلت كوريا الجنوبية عجزا تجاريا قياسيا في العام الماضي، وهو الأول منذ 14 عاما، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس الأحد، سجلت كوريا أعلى مستوى على الإطلاق في الصادرات في عام 2022 حيث بلغت قيمتها 683.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 6.1% مقارنة بالعام الأسبق. كما قفزت قيمة الواردات السنوية إلى 731.2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 18.9%، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 47.2 مليار دولار.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها كوريا عجزا تجاريا منذ عام 2008، عندما سجلت عجزا قدره 13.3 مليار دولار. كما يعد هذا العجز أكثر من ضعف أكبر عجز سابق على الإطلاق بقيمة 20.6 مليار دولار في عام 1996.وبالنسبة لشهر ديسمبر، انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 9.5% على أساس سنوي إلى 55 مليار دولار، في حين أن انخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.4% على أساس سنوي إلى 59.7 مليار دولار، مسجلة عجزا قدره 4 مليارات و690 مليون دولار. وقد تراجعت قيمة الصادرات الكورية في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي منذ أكتوبر.