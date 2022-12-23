استئناف اختبارات كورونا للقادمين إلى كوريا من الصين

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سيتعين على المسافرين الذين يدخلون كوريا الجنوبية قادمين من الصين الخضوع لإجراءات حجر صحي أكثر صرامة اعتبارا من اليوم الاثنين، وسط زيادة عدد إصابات كورونا في الصين.ووفقا للسلطات الصحية الكورية أمس الأحد، ستطبق الحكومة إجراءات حجر صحي مشددة بدءا من اليوم وحتى نهاية فبراير، حيث سيُطلب من جميع المسافرين القادمين من الصين، سواء عن طريق الطائرات أو السفن، تقديم نتيجة سلبية من اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر"، في موعد لا يتجاوز 48 ساعة، أو اختبار مستضد سريع يتم إجراؤه في غضون 24 ساعة قبل المغادرة، كما سيتعين عليهم أيضا إجراء اختبار "بي سي آر" آخر في غضون يوم واحد من وصولهم. واعتبارا من اليوم أيضا، ستتوقف كوريا أيضا عن إصدار تأشيرات للزيارات قصيرة الأجل للسياح والمسافرين القادمين من الصين وسيُطلب منها ملء استبيان إلكتروني يسمى "كيو كود".وسوف يتم اختبار المسافرين الأجانب القادمين من الصين للزيارات القصيرة فور وصولهم إلى المطار، كما سيتم حجزهم في المطار حتى تُعرف نتائج اختباراتهم. ولن يخضع المسافرون القادمون من هونغ كونغ وماكاو لهذه القواعد. وسوف يتوجب على الكوريين الجنوبيين والمسافرين الأجانب الذين يقومون بزيارات طويلة الأمد إلى الصين إجراء اختبار "بي سي آر" في غضون يوم واحد من الوصول والحجر الصحي في مكان إقامتهم حتى يتم تأكيد نتائج الاختبار أنها سلبية.