كوريا الجنوبية تستأنف اختبارات كورونا للقادمين من الصين

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بدأت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين في فرض إجراءات حجر صحي أكثر صرامة على القادمين من الصين وسط زيادة عدد إصابات كورونا في الصين بعد قرار بكين بإلغاء سياسة "صفر كورونا" الشهر الماضي.وكانت السلطات الصحية الكورية قد أعلنت في الأسبوع الماضي أن الحكومة ستنفذ إجراءات الحجر الصحي المشددة على القادمين من الصين بدءا من اليوم الاثنين وحتى نهاية شهر فبراير القادم. وهذا الإطار، سيُطلب من جميع القادمين من الصين، سواء عن طريق الطائرات أو السفن، تقديم نتيجة سلبية من اختبار "بي سي آر" تم إجراؤه في غضون 48 ساعة من المغادرة، أو 24 ساعة لاختبار المستضد السريع. وسوف يتعين عليهم أيضا إجراء اختبار "بي سي آر" آخر في غضون يوم واحد من وصولهم. وسوف تتوقف كوريا أيضا عن إصدار تأشيرات زيارة قصيرة الأجل للسياح والمسافرين من الصين ما لم يكن ذلك لأسباب دبلوماسية أو تجارية أو إنسانية.وسوف يتم تطبيق هذه القيود بدءا من اليوم. وسوف يُطلب من جميع الوافدين من الصين ملء استبيان "كيو كود" إلكتروني قبل دخول كوريا الجنوبية، وسيتم اختبار المسافرين الأجانب القادمين من الصين في زيارات قصيرة الأجل فور وصولهم إلى المطار، وسيتوجب عليهم البقاء في مرافق الإقامة هناك حتى تُعرف نتائج اختباراتهم. ولن يخضع القادمون من هونغ كونغ وماكاو لهذه القواعد.