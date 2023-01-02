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الكوريتان

الرئيس يون يأمر باتخاذ وضع استعداد عسكري شامل ضد كوريا الشمالية

Write: 2023-01-02 11:07:10

الرئيس يون يأمر باتخاذ وضع استعداد عسكري شامل ضد كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

أمر الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" القادة العسكريين بالحفاظ على وضع استعداد تام ضد كوريا الشمالية، والرد على الاستفزازات بعقلية "عدم تجنب خوض الحرب".
ووفقا للمتحدث الرئاسي "لي جيه ميونغ"، أصدر الرئيس هذا التوجيه أمس الأحد خلال مكالمة عبر الفيديو مع رئيس هيئة الأركان المشتركة "كيم سُنغ كيوم" وقادة كبار آخرين، حيث قال الرئيس إن الوضع الأمني في البلاد لا يزال خطيرا مع بداية العام الجديد، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية ستستمر في أعمالها العدائية باستخدام مختلف الوسائل المتماثلة وغير المتكافئة، مع تعزيز تهديداتها النووية والصاروخية.
وقال الرئيس إنه يتعين على الجيش بالتأكيد معاقبة أي استفزازات من قبل العدو بتصميم حازم على عدم تجنب خوض الحرب، مشددا على أن وضعية الاستعداد الذهني القوية والتدريب العملي للقوات الكورية الجنوبية فقط هي التي يمكن أن تضمن أمنا قويا. وطلب الرئيس من جميع أفراد القوات العمل من أجل أن يصبحوا جيشا قويا يثق به الشعب.




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