سيول وواشنطن وطوكيو تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا يوم 1 يناير

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تحدث كبار المبعوثين النوويين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان عبر الهاتف لليوم الثاني، أمس الأحد، بشأن أحدث إطلاق صاروخي من قبل كوريا الشمالية.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، تحدث الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية "كيم كون" مع نظيريه الأمريكي والياباني "سونغ كيم" و"تاكيهيرو فوناكوشي" بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى في وقت مبكر من صباح الأحد.وأدان المسؤولون الثلاثة بشدة ذلك الاستفزاز الأخير من قبل كوريا الشمالية، قائلين إنهم يأسفون لأن كوريا الشمالية افتتحت العام الجديد بعمل غير قانوني ينتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.كما قال المبعوثون النوويون إنه تحدٍ للمجتمع الدولي أن تعلن كوريا الشمالية أنها ستحفز جهودها لتعزيز قدراتها الدفاعية.وحذر المبعوثون النوويون الثلاثة من أن الاستفزازات المستمرة من قبل كوريا الشمالية ستقابل بعزلة أعمق، وتعاون أمني أقوى بين الدول الثلاث، ورد فعل موحد وصارم من قبل المجتمع الدولي.