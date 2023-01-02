مجموعة الدفاع عن المعاقين تستأنف الاحتجاج في مترو الأنفاق

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أطلقت مجموعة مناصرة للمعاقين مظاهرة احتجاجية في مترو الأنفاق في سيول، داعية إلى زيادة الميزانية الحكومية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وبدأت منظمة "التضامن ضد التمييز ضد الإعاقة" الاحتجاج في الساعة 8 من صباح اليوم الاثنين في محطة "سام غاك جي" في منطقة "يونغ سان"، وهي أقرب محطة مترو للمكتب الرئاسي، قائلة إن الزيادة في دعم المعاقين في ميزانية 2023 صغيرة بشكل سخيف.ونظمت المجموعة احتجاجات في مترو الأنفاق منذ أواخر العام الماضي، حيث اعتاد نشطاء على كراسٍ متحركة صعود القطارات والنزول منها مرارا وتكرارا للتسبب في تأخير خدمات مترو الأنفاق. ومع ذلك، قالت المجموعة إنها لن تؤخر عمليات القطارات في احتجاجات اليوم الاثنين، وستضمن ألا يتجاوز وقت الصعود خمس دقائق.وأذاعت شركة مترو سيول، التي تشغل خدمات مترو الأنفاق في منطقة العاصمة، تحذيرا عندما عقدت المجموعة مؤتمرا صحفيا في محطة المترو.وتخطط المجموعة لمواصلة الاحتجاجات حتى الغد الثلاثاء، حيث تطالب الحكومة بزيادة ميزانية 2023 لدعم المعاقين إلى 1.3 تريليون وون، بينما تبلغ الميزانية المعتمدة من قبل البرلمان 0.8 تريليون وون فقط.