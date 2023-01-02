سيول تحذر بيونغ يانغ من محاولة استخدام الأسلحة النووية

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حذرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية كوريا الشمالية من أن أي محاولة لاستخدام الأسلحة النووية ستؤدي إلى "نهاية نظامها الحاكم".وأصدرت الوزارة هذا التحذير أمس الأحد بعد أن تعهد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بزيادة إنتاج الرؤوس الحربية النووية بشكل كبير خلال اجتماع عام لحزب العمال الحاكم يوم السبت.وقال كيم أيضا إن قاذفة الصواريخ المتعددة الضخمة في البلاد تضع كل كوريا الجنوبية في مرماها على مسافة قريبة، وهي قادرة على حمل رؤوس نووية تكتيكية. وانتقدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية هذه التصريحات باعتبارها خطوة استفزازية تقوض بشدة السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.وحثت كوريا الشمالية على التوقف الفوري عن تطويرها للأسلحة النووية والعودة إلى مسار نزع السلاح النووي، ودعت بيونغ يانغ إلى الاعتراف بوضوح بأن إعادة التوجه هذه هي الطريقة الوحيدة لتحسين سبل عيش شعبها.كما شددت الوزارة على أنها ستردع وسترد على التهديدات النووية والصاروخية من جانب كوريا الشمالية من خلال تعزيز نظامها الدفاعي ثلاثي المحاور بشكل كبير.