زعيم كوريا الشمالية يزور قصر كوم سو سان في أول أيام العام الجديد

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قام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بزيارة قبر والده وجده في قصر الشمس "كوم سو سان"، في أول ظهور علني له هذا العام.وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الاثنين، زار كيم قصر "كوم سو سان" في بيونغ يانغ مع كبار المسؤولين في حزب العمال الحاكم أمس الأحد، وهو اليوم الأول من عام 2023، حيث توجد جثتا جده مؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل سونغ"، ووالده "كيم جونغ إيل".ورافق كيم كبار مسؤولي الحزب، بمن فيهم رئيس الوزراء "كيم توك هون" وسكرتير الحزب للشؤون التنظيمية "جو يونغ وون".وقالت الوكالة إنه في حدث منفصل في نفس اليوم، عقد كيم جلسة تصوير مع المشاركين في المؤتمر التاسع لاتحاد الأطفال الكوري الذي افتتح الأسبوع الماضي في بيونغ يانغ لأول مرة منذ خمس سنوات.