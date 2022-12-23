الحكومة الكورية تعطي أولوية لإحياء الاقتصاد الحقيقي وتحسين معيشة الشعب

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شدد رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" على أن الهدف الرئيسي للحكومة خلال هذا العام هو إحياء الاقتصاد الحقيقي وتحسين معيشة الشعب، داعيا المسؤولين الحكوميين إلى العمل باجتهاد لتحقيق هذه الغاية.جاء ذلك خلال حفل حكومي أقيم اليوم الاثنين بمناسبة بداية العام الجديد، حيث أكد "هان" أن الحكومة ستسعى لجعل العام الجديد عاما تحقق فيه كوريا قفزة جديدة.وقال رئيس الوزراء إنه من المتوقع أن يشهد هذا العام ظروفا اقتصادية صعبة بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، موضحا أن الاقتصاد الحقيقي لكوريا من المرجح أن يتضرر بشدة من سياسة التشديد النقدي التي تهدف إلى تخفيف الضغوط التضخمية.وأشار إلى أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتخفيف العبء عن الفئات الضعيفة اجتماعيا، الذين من المتوقع أن يعانوا أكثر من غيرهم من التضخم وسعر الفائدة المرتفع، كما ستدعم بنشاط أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال الصغيرة.وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على استقرار سوق العقارات من خلال اتباع إجراءات العرض بسلاسة، وترشيد اللوائح، مع تعزيز شبكات أمان الإسكان.وقال "هان" إن الحكومة ستنفذ إصلاحات هيكلية ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاجية والكفاءة، خاصة في أنظمة العمل والتعليم ومعاشات التقاعد، وفي المجالات المالية والخدمية والعامة.وأعرب عن عزم الحكومة القوي تنفيذ إصلاح نظام العمل باستخدام جميع الوسائل الممكنة، مؤكدا على ضرورة تأمين المرونة في سوق العمل وتعزيز ثقافة العلاقات بين نقابات العمال وأصحاب الشركات.