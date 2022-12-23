معدلات تأييد الرئيس يون تصل لمستوى 40% في أواخر العام الماضي

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تبين أن معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" وصلت إلى مستوى 40% في الأسبوع الأخير من العام الماضي.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من السادس والعشرين وحتى الثلاثين من شهر ديسمبر من العام الماضي على 2511 من المواطنين الكوريين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى 40%، بانخفاض قدره 1.2% مقارنة بالأسبوع الاسبق، فيما بلغت معدلات المعارضة 57.2%، بزيادة 0.6%.وفي استطلاع آخر أجرته شركة "كي ستيت ريسيرش" خلال يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من ديسمبر على 1022 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى 40.3%، بينما بلغت معدلات المعارضة 51.8%.وأشارت نتائج استطلاعين آخرين أجرتهما شركة "كوريا ريسيرش" وشركة "نيكس ريسيرش" في أواخر العام الماضي إلى أن معدلات تأييد "يون" بلغت 38.2% و36.8% على التوالي.