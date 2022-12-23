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السياسية

كوريا تؤسس قيادة جديدة لمواجهة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل

Write: 2023-01-02 11:58:12Update: 2023-01-02 14:07:55

كوريا تؤسس قيادة جديدة لمواجهة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل

Photo : YONHAP News

تم اليوم الاثنين تأسيس قيادة جديدة تابعة لهيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية لتعمل على مواجهة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
وجاء تأسيس هذه القيادة ضمن مساعي سيول لتعزيز قدرتها على ردع تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، ومن خلال إضافة مهام استخباراتية وعمليات عسكرية إلى مركز مواجهة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، الذي كان تابعا لهيئة الأركان المشتركة.
وستعمل القيادة الجديدة على تعزيز النظام الكوري ثلاثي المحاور الذي يتكون من "سلسلة القتل"، و"الدفاع الجوي والصاروخي"، و"العقاب والانتقام الهائل".
ومن المخطط أن يتم تحويل هذه القيادة إلى قيادة استراتيجية لاحقا خلال العام القادم، لتكون مسؤولة عن تشغيل النظام ثلاثي المحاور، والأصول الاستراتيجية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، ومقاتلات الشبح، والغواصات فئة 3 آلاف طن.
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