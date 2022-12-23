كوريا تفرض قيودا على دخول القادمين من الصين بدءا من اليوم

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من المفترض أن يتم إلزام القادمين من الصين بالخضوع لاختبار كورونا في غضون 24 ساعة من دخولهم لكوريا بدءا من اليوم الاثنين.وقامت سلطات الحجر الصحي بإنشاء مركز لاختبارات كورونا داخل مطار "إنتشون" الدولي لإجراء اختبارات كورونا على القادمين من الصين ذوي تأشيرات دخول قصيرة المدى، حيث يتوجب على هؤلاء الخضوع لاختبارات كورونا والبقاء في المطار لمدة تتراوح بين 4 ساعات و6 ساعات حتى تظهر نتائج الاختبارات.ويمكن لهذا المركز إجراء اختبارات كورونا لـ550 شخصا على الأكثر يوميا.ويتوجب على الكوريين والأجانب ذوي الإقامة الطويلة الخضوع لاختبارات كورونا في المراكز الصحية الإقليمية في غضون 24 ساعة من دخولهم لكوريا، على أن يبقوا في منازلهم حتى تظهر نتائج الاختبارات.كما تم فرض قيود على إصدار تأشيرات دخول قصيرة المدى للقادمين من الصين بدءا من اليوم أيضا، باستثناء القادمين لأغراض دبلوماسية أو تجارية أو إنسانية.وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى 20 ألف حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.وزاد عدد مرضى كورونا بمقدار شخص واحد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 637 شخصا، مسجلا بذلك أكثر من 600 شخص لليوم الثاني على التوالي.