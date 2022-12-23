العلاقات الجيدة أهم جوانب الحياة لغالبية الكوريين

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طبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" على ألفين من المواطنين الكوريين خلال الفترة من الثاني والعشرين وحتى السادس والعشرين من ديسمبر من العام الماضي حول ما يعتقدون أنه الأكثر أهمية في حياتهم، قال 48% من المشاركين في الاستطلاع إن الحفاظ على علاقات جيدة مع الآخرين، خاصة مع أعضاء أسرهم، هي أهم جوانب الحياة، بينما أجاب 37% منهم أن المال هو أهم جوانب الحياة، وأعطى 9% منهم الأولوية في حياتهم للتسمك بقناعات راسخة.وفيما يخص سؤال حول تفضيلهم بين الحياة بطريقتهم الخاصة والحياة بالتعاون مع الآخرين، كان عدد المشاركين الذين يفضلون الحياة بالتعاون مع الآخرين أكثر من ضعف أؤلئك الذين يفضلون الحياة بطريقتهم الخاصة.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن الكوريين يعتقدون أن سياسات الدولة يجب أن تتركز على زيادة رفاهية الشعب بشكل أكثر من تحقيق النمو الاقتصادي.وكانت الإجابة التي تؤكد على أهمية الحفاظ على البيئة ما يقرب من ثلاثة أضعاف تلك الخاصة بأهمية التنمية الحضرية.كما أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن الكوريين يدعمون المساواة أكثر بـ5% من الذين يدعمون المنافسة الحرة.وفيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالأسرة، قال 57% من المشاركين في الاستطلاع إن الزواج أمر ضروري مع وجود فجوة قدرها 20% بين إجابات الرجال والنساء، معربين عن تأييدهم للطلاق إذا كانت هناك مشاكل في الحياة الزوجية.وقال 48% منهم إنهم غير منتمين للفئتين المحافظة أو الليبرالية.