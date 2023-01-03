صادرات المنتجات الزراعية الكورية تحقق مستوى قياسيا للعام الثاني

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سجلت صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والسمكية رقما قياسيا للعام الثاني على التوالي خلال العام الماضي 2022.ووفقا لهيئة مصائد الأسماك وتجارة الأغذية في كوريا الجنوبية أمس الاثنين، وصلت قيمة الشحنات الكورية الصادرة من السلع الزراعية والسمكية إلى مستوى قياسي بلغ 11 مليار دولار أمريكي في عام 2022.وكان الرقم قد تجاوز مستوى عشرة مليارات دولار لأول مرة في عام 2021، وسجل رقما قياسيا جديدا مرة أخرى العام الماضي.وأضافت الهيئة أن شحنات الكيمتشي إلى الولايات المتحدة الأمريكية قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2022، مشيرة إلى أن أربع ولايات أمريكية، بما في ذلك جورجيا، أعلنت أو اقترحت تحديد يوم خاص للكيمتشي.