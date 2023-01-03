رئيس الوزراء الكوري يجري فحصا ميدانيا لموقع اختبارات كورونا في مطار إنتشون

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زار رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" مطار إنتشون الدولي أمس الاثنين لتفقد كيفية تنفيذ السلطات إجراءات الحجر الصحي الأكثر صرامة على القادمين من الصين، حيث تعين على جميع المسافرين القادمين من الصين بدءا من أمس، سواءٌ عن طريق الطائرات أو السفن، تقديم نتيجة سلبية لاختبار "بي سي آر" تم إجراؤه في غضون 48 ساعة من المغادرة، أو 24 ساعة لاختبار المستضد السريع، كما يتوجب عليهم أيضا إجراء اختبار "بي سي آر" آخر في غضون يوم واحد من وصولهم.وأجرى رئيس الوزراء فحصا ميدانيا على موقع اختبارات القادمين من الصين في المطار، مع مسؤولين آخرين بمن في ذلك نائب وزير الصحة "بارك مين سو" ومفوضة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "جي يونغ مي".ووفقا لرئيس الوزراء، ستراقب الحكومة عن كثب وضع كورونا بحذر شديد وستزيد على الفور القوى العاملة للاختبارات ومناطق الانتظار، إذا لزم الأمر. وطلب هان من المواطنين أن يتحملوا الإزعاج الناجم عن إجراءات الحجر الصحي المشددة، موضحا أنه تم اتخاذ جميع الخطوات لضمان سلامة البلاد بأكملها.