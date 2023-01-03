كوريا الشمالية تقيل المسؤول العسكري الكبير باك جونغ تشون

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أفادت بعض التقارير بأن كوريا الشمالية أقالت "باك جونغ تشون" الذي يعد ثاني أقوى مسؤول عسكري بعد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية أول من أمس الأحد إنه تمت إقالة "باك"، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم وسكرتير اللجنة المركزية للحزب، وتعيين "ري يونغ كيل" بدلا منه، وذلك في الاجتماع المكتمل للجنة الأسبوع الماضي.ولم يذكر التقرير أسباب ذلك الاستبدال. وتعتبر اللجنة العسكرية المركزية للحزب برئاسة "كيم جونغ أون" أقوى هيئة لصنع القرار العسكري في البلاد.ويذكر أنه في ظل نظام "كيم جونغ أون"، تمت ترقية "باك" إلى رتبة لواء كامل في الجيش من فئة أربع نجوم في عام 2019، وسرعان ما تم تعيينه مشيرا، ثم قائدا للجيش كرئيس للأركان العامة.ويقول المراقبون إن كوريا الشمالية قد أجرت مؤخرا تعديلات وزارية كبيرة في كل من الحزب والجيش.