نشطاء حقوق المعاقين يواصلون الاحتجاجات في مترو الأنفاق اليوم

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اختتمت مجموعة مناصرة للمعاقين اليوم الأول من احتجاجها في مترو الأنفاق في حوالي الساعة 10 من مساء أمس الاثنين، بعد 13 ساعة من الاعتصام داخل محطة مترو "سام غاك جي"، أقرب محطة مترو للمكتب الرئاسي.وحاولت منظمة "التضامن ضد التمييز ضد الإعاقة" ركوب قطار في المحطة في حوالي الساعة 9 صباحا، عقب مؤتمر صحفي لأعضاء المجموعة طالبوا فيه بزيادة الحكومة لميزانية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، مُنع أعضاء المجموعة من الصعود بواسطة مسؤولي مترو سيول، من دخول القطار أمام أبواب حاجز الأمان.ومع استمرار المواجهات بينهم وبين الشرطة على مدار اليوم، أمرت شركة مترو سيول 13 قطارا بتخطي محطة "سام غاك جي" لمنع وقوع حوادث، حتى تفرقت المجموعة طواعية في حوالي الساعة 10 مساء.وتخطط المجموعة لاستئناف الاحتجاجات في نفس المحطة في الساعة 10:30 من صباح اليوم الثلاثاء.وجاءت هذه الاحتجاجات بعد أن قالت المجموعة إنها ستقبل خطة وساطة قضائية تأمرها بدفع خمسة ملايين وون لشركة مترو سيول إذا أخر احتجاجها خدمات القطارات لأكثر من خمس دقائق. وخططت المجموعة لضمان أن تدوم احتجاجاتها أقل من خمس دقائق في كل مرة، لكن عمدة سيول "أوه سي هون" رفض خطة الوساطة.