الطلب على الطاقة في كوريا يسجل ارتفاعا قياسيا في ديسمبر

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سجل الطلب على الكهرباء في كوريا الجنوبية ارتفاعا قياسيا في شهر ديسمبر الماضي بسبب موجات البرودة الشديدة والثلوج الكثيفة.وبحسب بورصة الطاقة الكورية اليوم الثلاثاء، سجل الحد الأقصى للطلب على الكهرباء في البلاد 82 ألفا و176 ميغاواط في المتوسط خلال الشهر الماضي، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 82 ألفا وسبعة ميغاواط في يوليو من العام الماضي. واعتبارا من ديسمبر من عام 2021، شهد الرقم زيادة بنسبة 5.1%.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الرقم مستوى 80 ألف ميغاواط في فصل الشتاء، حيث يكون الطلب في شهر يناير عادة أعلى لكنه لا يتجاوز مستوى 80 ألف ميغاواط. وعادة ما يكون الحد الأقصى للطلب على الطاقة أعلى في فصل الصيف مقارنة بالشتاء، لكن الرقم المسجل في ديسمبر الماضي كان أكبر من أرقام الصيف، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.