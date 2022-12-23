بايدن ينفي مناقشة إجراء مناورات نووية مشتركة مع كوريا الجنوبية

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نفى الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أن الولايات المتحدة تناقش إجراء مناورات نووية مشتركة مع كوريا الجنوبية ردا على تهديدات كوريا الشمالية.وبحسب تقارير صحفية للبيت الأبيض، قال بايدن "لا" عندما سأله الصحفيون في البيت الأبيض أمس الاثنين عما إذا كان البلدان الحليفان يجريان مشاورات بشأن هذه القضية.وفي مقابلة محلية نُشرت في وقت سابق من يوم أمس، قال الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" إن سيول وواشنطن تناقشان التخطيط المشترك لإجراء تدريبات باستخدام الأصول النووية الأمريكية في خطوة لتعزيز الردع الموسع، وأضاف أن الولايات المتحدة أيضا إيجابية للغاية بشأن هذه الفكرة.ويبدو من الواضح أن رد بايدن يتعارض مع تصريحات يون، لكن الرئيس الأمريكي لم يخض في المزيد من التفاصيل.وقد تم الاتفاق على التخطيط والتدريبات المشتركة بين البلدين الحليفين خلال الاجتماعات الأمنية الرابعة والخمسين بينهما في نوفمبر الماضي في واشنطن.