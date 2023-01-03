كوريا سادس أقوى دولة في العالم في عام 2022

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وفقا لتصنيف إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، جاءت كوريا الجنوبية كسادس أقوى دولة في العالم في عام 2022.وأصدرت مجلة "يو إس نيوز آند ورلد ريبورت" ذلك التصنيف يوم السبت بعد تقييم 85 دولة بناءً على ردود 17 ألف شخص حول العالم، في الفترة بين أبريل ويوليو من العام الماضي.وحددت المجلة أقوى دول العالم بأنها "تلك التي تهيمن باستمرار على عناوين الأخبار، وتُشغل صانعي السياسات، وتشكل الأنماط الاقتصادية العالمية". وأشارت إلى أن الاقتصاد القائم على التكنولوجيا الفائقة والخدمات في كوريا الجنوبية هو قصة نجاح للاستثمار الأجنبي بعد الانتقال من دولة متلقية للمساعدات إلى دولة مانحة، واستمرت في النمو بشكل مضطرد مع الحد من الفقر منذ الستينيات، لتصبح ضمن أكبر الاقتصادات الشاملة في العالم.واحتلت كوريا الجنوبية حسب ذلك التصنيف المرتبة السادسة في فئة "القوة" لكنها احتلت المرتبة الـ20 في فئة "أفضل الدول" في عام 2022، بانخفاض خمس درجات عن العام الأسبق.وكانت الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم، وتلتها الصين ثم روسيا وألمانيا وبريطانيا. وجاءت كوريا الجنوبية في المركز السادس، متقدمة على فرنسا واليابان اللتين جاءتا في المركزين السابع والثامن على التوالي.