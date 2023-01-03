كوريا في المرتبة 34 عالميا من حيث سرعة التنزيل من الإنترنت

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أظهر تقرير أن كوريا الجنوبية ليست ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم خلال العام الماضي في تصنيفات سرعة الإنترنت.ووفقا لبيانات صادرة عن موقع "سبيد تست" المتخصص في اختبار سرعة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، بلغت سرعة تنزيل البيانات في كوريا الجنوبية من على الإنترنت الثابت عريض النطاق، 171.12 ميغابت في الثانية خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، لتحتل المرتبة 34 على مستوى العالم. ويعتبر ذلك انخفاضا حادا من المركز الثاني في عام 2019، والرابع في عام 2020، والسابع في عام 2021، كما يمثل انخفاضا كبيرا بمقدار 15 موقعا في غضون أربعة أشهر فقط من المركز 19 في أغسطس من العام الماضي عندما سجلت السرعة 210.72 ميغابت في الثانية.وفي تصنيفات شهر نوفمبر، احتلت موناكو المركز الأول بسعة 320.08 ميغابت في الثانية، وتلتها سنغافوره.