سيول تعيد التأكيد على مناقشة التخطيط المشترك مع واشنطن لإجراء مناورات نووية

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أعاد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية التأكيد على أنه تجري مناقشة سبل التخطيط والتنفيذ بشكل مشترك مع الولايات المتحدة لإجراء مناورات باستخدام الأصول النووية الأمريكية للرد على التهديدات النووية الكورية الشمالية.وأكدت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية "كيم أون هيه" هذا الموقف في إحاطة صحفية مكتوبة اليوم الثلاثاء في أعقاب نفي الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ذلك أمس الاثنين. وقالت "كيم" إن على الرئيس بايدن الرد بـ "لا" على المراسلين الذين يسألون مباشرة عما إذا كان البلدان الحليفان يناقشان "التدريبات النووية المشتركة"، لأنه لا يمكن استخدام هذا المصطلح إلا في التدريبات التي تشمل الدول النووية.وكان الرئيس الكوري "يون صوك يول" قد قال في مقابلة محلية نُشرت في وقت سابق من يوم أمس، إن سيول وواشنطن تناقشان التخطيط المشترك والتدريبات المحتملة باستخدام الأصول النووية الأمريكية في خطوة لتعزيز الردع الموسع، وأكد على أن موقف الولايات المتحدة أيضا إيجابي للغاية بشأن هذه الفكرة.وقد تم الاتفاق على التخطيط والتدريبات المشتركة بين البلدين الحليفين خلال اجتماعاتهما الأمنية الرابعة والخمسين التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن في شهر نوفمبر الماضي.