كوريا الشمالية تؤكد على الخضوع التام لقرارات كيم جونغ أون

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طالبت كوريا الشمالية مواطنيها بتحقيق الأهداف التي وضعها الاجتماع الشامل السادس للجنة المركزية التابعة لحزب العمال الحاكم، والذي عقد في الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر، والالتزام التام بتوجيهات الزعيم الأعلى "كيم جونغ اون" وتوجيهات الحزب.جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة بلسان الحزب في الصفحة الأولى من عددها الصادر اليوم، حيث قالت إن الاجتماع كان بمثابة نقطة تحول أساسية أضفت شجاعة جديدة وقوة دافعة لكفاح الشعب.وادعت الصحيفة أن "جميع أفراد الشعب أعجبوا كثيرا بنتائج الاجتماع، حيث أضاء الحزب المسيرة العلمية المشرقة أمامهم، وصار مستقبل الوطن مشرقا أيضا بفضل وجود الزعيم الكبير والمحترم".ويقول المحللون إن الصحيفة شددت بهذه المقالة على الالتزام المخلص بأهداف الحزب لهذا العام إلى جانب الخضوع التام لأوامر الزعيم الكوري الشمالي.يذكر أن الصحيفة الكورية الشمالية ركزت في المقالة على الشؤون الداخلية، ولم تتحدث عن السياسات المناوئة لكوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة، بما في ذلك وصف كوريا الجنوبية بأنها "عدو واضح"، كما لم تتحدث عن زيادة الرؤوس النووية.