رصد استعدادات كورية شمالية لإقامة عرض عسكري

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اتضح أن حوالي أكثر من 10 آلاف جندي لا يزالون يتجمعون في ساحة التدريب على المسيرات الاستعراضية العسكرية في شمال مطار "ميريم"، في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.وقال تقرير بثه راديو "صوت أمريكا" اليوم بعد تحليل بعض الصور التي التقطتها شركة الأقمار الاصطناعية المدنية "بلانيت لابز" أمس، إن حوالي 13 ألفا و500 جندي يتجمعون في تلك الساحة، مشيرا إلى أنه تم رصد تجمع حوالي 12 ألف جندي في الساحة يوم العشرين من شهر ديسمبر الماضي، ومازال أولئك الجنود هناك بعد مرور 10 أيام، مع إضافة المزيد منهم.وقال التقرير أيضا إن هناك مؤشرات على زيادة عدد المركبات الخاصة لنقل الجنود في تلك المنطقة.وكان موقع "إن كي نيوز" المتخصص في شؤون كوريا الشمالية قد أثار احتمال استعداد بيونغ يانغ لتنظيم عرض عسكري بمناسبة عيد ميلاد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" الذي سيصادف يوم 8 من يناير الجاري، أو بمناسبة الذكرى الـ75 على تأسيس القوات المسلحة الكورية الشمالية التي ستصادف يوم 8 من شهر فبراير القادم.وأشار التقرير إلى أنه من الصعب تحديد موعد تنظيم ذلك الاستعراض لأنه لم يتم حتى الآن رصد أي تحرك هناك يدل على إجراء التدريبات ذات الصلة من خلال تعبئة السكان في ساحة "كيم إيل سونغ" في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.