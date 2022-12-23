المعسكر الحاكم يبحث سبل توفير مستلزمات عيد رأس السنة القمرية

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قررت الحكومة الكورية وحزب "قوة الشعب" الحاكم توسيع إمدادات عيد رأس السنة القمرية، "سول"، ودعم تكاليف التدفئة للطبقات الضعيفة اجتماعيا من أجل تأمين استقرار الأسعار خلال إجازة العيد.جاء ذلك في اجتماع للتشاور بشأن سبل استقرار المعيشة في فترة العيد، عقد اليوم في مقر البرلمان، حيث قال "صونغ إيل جونغ" رئيس لجنة الشؤون السياسية في الحزب الحاكم إن الحزب والحكومة سيعملان على ضمان تحقيق تلك الأهداف حتى لا يقضي المواطنون عيد "سول" في هذا الشتاء البارد متأثرين بالركود الاقتصادي.وطلب صونغ من الحكومة وضع خطة لتوريد المزيد من مستلزمات العيد من أجل تحقيق استقرار الأسعار خلال فترة العيد، موضحا أن الحزب الحاكم والحكومة سيعملان على تخفيف الأعباء عن الشعب عن طريق شراء المستلزمات بواسطة توزيع بطاقات خصم للمنتجات الزراعية والسمكية، وجهود شركات التوزيع لتوفير الخصومات.ومن ناحية أخرى، قال "بانغ كي صون" النائب الأول لوزير المالية والاقتصاد، والذي حضر الاجتماع، إن الحكومة ستركز جهودها على الاستقرار في العرض والطلب في مستلزمات العيد من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين العاديين من جهة، وتخفيض الأعباء عن الطبقات المهمشة اجتماعيا في تكاليف الطاقة خلال موسم الشتاء.كما أوضح أن الحكومة ستواصل تنفيذ سياسة وضع أولوية لاستقرار الأسعار ورعاية معيشة المواطنين، كما ستعلن غدا الأربعاء عن خطة شاملة لاستقرار معيشة الشعب بمناسبة عيد رأس السنة القمرية تلبية لطلب الحزب الحاكم.