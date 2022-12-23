دخول المتحور إكس بي بي إلى كوريا الشهر الماضي

تم التأكد من المتحور "إكس بي بي 1.5"، الذي يعد أحدث نسخة من متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، والمنتشر حاليا في الولايات المتحدة، قد دخل بالفعل إلى كوريا الجنوبية الشهر الماضي.وقالت السلطات الصحية الكورية إنه تم التأكد من وجود المتحور في كوريا أول مرة يوم 8 ديسمبر الماضي، وتم التأكد من 13 حالة إصابة به حتى الآن، منها 6 حالات محلية المصدر، و7 حالات واردة من الخارج.ووفقا للمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفعت نسبة حالات الإصابة بـ"إكس بي بي 1.5" في الولايات المتحدة مؤخرا لتبلغ حوالي 41 %، وتوقع أن يسود هناك قريبا.وفي سيول، قال "اوم جونغ شيك" البروفسور المتخصص في طب الأمراض المعدية في مستشفى "كيل" التابع لجامعة "كاتشون"، إن البيانات ذات الصلة لم تصدر بعد بشكل كاف في الولايات المتحدة.وأوضح أن قوة انتشار هذا المتحور مشابهة لمتحورات أوميكرون القائمة، وأكد على أن اللقاحات المحدثة لا تزال تتمتع بفاعلية في تخفيض عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة وعدد حالات الوفاة.