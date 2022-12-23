الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

61 حالة إصابة بكورونا في اليوم الأول من تعزيز الحجر الصحي على القادمين من الصين

Write: 2023-01-03 15:37:59Update: 2023-01-03 18:32:09

61 حالة إصابة بكورونا في اليوم الأول من تعزيز الحجر الصحي على القادمين من الصين

Photo : YONHAP News

بدأ أمس تطبيق إجراءات الحجر الصحي المعززة على جميع القادمين من الصين إلى كوريا، حيث بلغ عدد حالات الإصابة 61 من بين جميع الأجانب القادمين من الصين من أجل الإقامة المؤقتة في كوريا، وذلك من إجمالي ألف و52 مسافر قادم من الصين إلى كوريا أمس.
ويمكن لأولئك الذين سيقيمون فترة مؤقتة في كوريا الخروج من المطار بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس بعد إجراء اختبار "بي سي آر".
وقد تم إجراء اختبارات على 309 منهم، واتضح أن 61 منهم مصابون، وهو ما يعني أن معدل الإصابة يبلغ واحدا من بين كل 5 قادمين من الصين. 
وقد تم نقل جميع المصابين إلى منشآت للعزل الصحي.
وبالنسبة للكوريين أو الأجانب الذين سيمكثون فترة طويلة يمكنهم الخروج من المطار مباشرة إلا أنه يتوجب عليهم الخضوع للفحص في مراكز الصحة العامة قبل مرور يوم واحد من دخولهم البلاد.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد حالات الإصابة بين القادمين من الصين في حالة إضافة نتائج فحوص المراكز الصحية العامة في الإحصاءات.
ومن ناحية أخرى، قررت السلطات الكورية وقف إصدار تأشيرات الإقامة القصيرة في السفارات والقنصليات الكورية لدى الصين حتى نهاية هذا الشهر، ولكن باستثناء الأسباب الإنسانية والدبلوماسية العامة.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;