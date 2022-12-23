إصابات كورونا الجديدة لدى الوافدين من الخارج تسجل أعلى مستوياتها منذ 94 يوما

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سجلت إصابات كورونا لدى الوافدين من الخارج أعلى مستوياتها منذ حوالي 3 أشهر، فيما انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة داخليا للأسبوع الثاني على التوالي على أساس أيام الثلاثاء.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 78 ألفا و575 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 29 مليونا و299 ألفا و166 شخصا.ومن بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 172 إصابة لدى الوافدين من الخارج، بزيادة مقدارها 109 إصابات مقارنة باليوم الأسبق، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ يوم الثاني من شهر أكتوبر الماضي.ومن بين الإصابات الجديدة لدى الوافدين من الخارج خلال اليومين الماضيين، تم تأكيد 131 إصابة لدى الوافدين من الصين.ويرجع السبب في زيادة عدد حالة الإصابة لدى الوافدين من الخارج إلى زيادة عدد القادمين من الصين الخاضعين لاختبارات كورونا عند دخولهم إلى كوريا منذ يوم الاثنين الماضي.وبلغ عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة 623 شخصا، بزيادة مقدارها 3 أشخاص مقارنة باليوم الأسبق.وزاد عدد الوفيات بمقدار 54 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 32 ألفا و355 حالة وفاة حتى الآن.